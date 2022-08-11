Лайфхаки покупцю: як дізнатися справжній пробіг автомобіля

За даними Укравтопрому, з січня до липня 2022 року в Україну ввезли понад 310 000 б/в автомобілів, що майже на 25% більше, ніж у 2021 році. У багатьох із них, на жаль, скручено пробіг. Сьогодні ми розповімо про те, як дізнатися справжній пробіг автомобіля, щоб не помилитися при його покупці.

Існує багато різноманітних способів зрозуміти, що вам хочуть продати автомобіль, пробіг якого більший, ніж показує одометр. Такий автомобіль, звичайно, більше зношений, ніж насправді здається, що в подальшому призведе до зайвих витрат при його ремонті.

Якщо вам намагаються продати автомобіль без документів, виправдовуючи це здавалося б правдоподібною причиною, то відмовтеся від покупки. І пам'ятайте, що документи теж підробляють.

Врахуйте, що кузов та салон автомобіля повинні відповідати цифрам, вказаним в одометрі. Це можна вважати непрямим способом визначення реального пробігу машини. Численні сколи, тріщини, потертості на кузові та на лобовому склі прямо вказують на те, що перед вами автомобіль, який багато побачив. Зазвичай такі машини мають великі пробіги. Принаймні більше, ніж, наприклад, 100 000 км.

Але якщо автомобіль заново пофарбований, а фари замінені, це теж має вас насторожити. Навіщо перефарбовували машину? Навіщо змінювали фари? Поставте ці запитання продавцю та проаналізуйте його відповіді.

При огляді салону зверніть увагу на стан кермового колеса (якщо на кермі є чохол, то обов'язково загляньте під нього), накладок педалей, ременів безпеки, сидінь, а також на стан підлокітників і кнопки склопідйомників. Зокрема, пасажирські сидіння мають бути затерті примирено однаково, а водійське – трохи сильніше.

Не забудьте оглянути сам одометр. Можливо, ви помітите, що його знімали. Електронний одометр перевіряють спеціальною програмою. І краще, якщо це зроблять спеціалісти.

Обов'язково перевірте історію автомобіля. Це можна зробити у Електронному кабінеті водія.

Якщо ви сумніваєтеся, що свідчення одометра справжні, то нехай автомобіль перевірять співробітники СТО. За це, звичайно, доведеться заплатити, але ви не розчаруєтеся після покупки.

Раніше ми розповіли, як перевірити двигун при купівлі б/в автомобіля.