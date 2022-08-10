Безкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати, і що потрібно знати

Українці під час війни можуть полетіти до Канади абсолютно безкоштовно. Безплатні авіаквитки до Канади видають щопівмісяця. Летіти доведеться з одного із європейських міст. Щоб потрапити за океан за безкоштовним квитком, потрібно мати відкриту візу за програмою CUAET.

Хто і як може скористатися такою можливістю, розповіли у повідомленні від Фонду Ukraine2Canda Travel Fund.

Програма безплатних авіаперельотів Українців до Канади почала працювати ще в середині травня цього року. З того часу за океан регулярно прибувають рейси з українськими біженцями. Таким чином Канада планує переправити за океан не менше 10 тисяч українських громадян.

Безплатні авіаквитки видають українцям, які зареєструвалися для участі у цій програмі, кожні 15 днів. Квитки на авіарейси видають у порядку черги – хто як зареєструвався. За один раз видають проїзні документи 300 українцям.

громадяни, які мають відкриту візу за програмою CUAET;

ті, хто не подавав заявки на безплатні білети від інших організацій.

На безплатні авіаквитки до Канади можуть претендувати:

При цьому громадяни, які подають заявки на безплатні авіаквитки, мають бути готовими до того, що їм можуть запропонувати летіти за океан уже протягом наступних 30 днів після дати подання заявки на виліт.

"Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст у Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс комерційних авіаліній. Квитки надаватимуться безкоштовно за рахунок програми", - пишуть у повідомленні.

При цьому в заявці можна вказати дати, з якого числа і по яке ви готові летіти до Канади.

Членам однієї сім'ї, які подадуть заявки на переліт одночасно, забронюють місця на один рейс та відправлять цим рейсом. Що стосується кількох сімей, які хочуть летіти разом, то тут можуть бути варіанти, проте організатори перельотів намагатимуться наскільки можна задовольняти й такі прохання.

Перед реєстрацією на безплатний авіапереліт до Канади потрібно мати:

фото паспорта;

візу за програмою CUAET;

COVID сертифікат.

Якщо дитина летить з одним із батьків, то потрібно мати письмову згоду другого з його контактними даними, а також фото його паспорта. При цьому не обов'язково завіряти ці документи нотаріально.

З громадянами, які зареєструвалися на безкоштовний авіапереліт до Канади, зв'яжуться протягом тижня, щоби уточнити деталі цього польоту. Реєстрація на рейси розпочнеться з 15 серпня із 17 години на головній сторінці сайту (https://miles4migrants.org/ukraine2canada/). Організатори попереджають бажаючих, що попит на безплатні авіаквитки до Канади дуже високий.

Нагадаємо, в Україні під час війни мають намір відродити роботу аеропорту "Ужгород". Але поки що про конкретну дату не йдеться.