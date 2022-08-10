Toyota Yaris Cross отримав нову версію

Компактний кросовер Toyota Yaris Cross, який в Україні входить до п'ятірки нових автомобілів, отримав спеціальну позашляхову версію Adventure. Цей кросовер вже продається в Польщі, а незабаром він буде доступним в інших країнах Європи.

Toyota Yaris Cross отримав нову версію

Toyota Yaris Cross Adventure 2023 модельного року отримав пластикові накладки на бампери, додатковий захист днища, рейлінги на даху, чорні пластикові вставки в нижній частині дверних панелей, 18-дюймові колісні легкосплавні диски, панорамний дах, адаптивні матричні фари.

У салоні є шкіряна оббивка із золотим рядком, мультимедійна система Toyota Smart Connect, 9-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей, навігатор з онлайн-картами, системи активної безпеки Toyota Safety Sense 2.5 та багато іншого.

Toyota Yaris Cross отримав нову версію

Такий кросовер доступний лише з гібридною силовою установкою, що складається з бензинового двигуна, електромотора та акумулятора. Загальна потужність цієї гібридної силової установки - 116 к.с.

Нагадаємо, у червні 2022 року Toyota Yaris Cross посів 4-те місце з продажу серед нових автомобілів в Україні. Вперед він пропустив лише Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota Highlander.

Toyota Yaris Cross отримав нову версію

Раніше стало відомо, що кросовер Toyota C-HR отримав дві нові комплектації.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриютьАеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриють
Українські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБОУкраїнські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБО
"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину
Блок рекламы


Похожие новости
У Мережі показали нову Hyundai SonataУ Мережі показали нову Hyundai Sonata
Кросовер Toyota C-HR отримав дві нові версіїКросовер Toyota C-HR отримав дві нові версії
Механік пояснив, чому в автомобілях Toyota потрібно частіше міняти мастилоМеханік пояснив, чому в автомобілях Toyota потрібно частіше міняти мастило
Українським водіям запропонували нову послугу онлайнУкраїнським водіям запропонували нову послугу онлайн
В Україні знову почали продавати нові автомобілі MitsubishiВ Україні знову почали продавати нові автомобілі Mitsubishi
Toyota представила новий седан з елементами кросовераToyota представила новий седан з елементами кросовера
Для ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделіДля ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделі
У Мережі показали оновлений Volkswagen T-CrossУ Мережі показали оновлений Volkswagen T-Cross
Будущий бестселлер в Украине? Toyota выпустит новый кроссовер за 14 000 долларов
У Мережі показали нову Hyundai Kona без частини камуфляжуУ Мережі показали нову Hyundai Kona без частини камуфляжу
Последние новости
Подгружаем последние новости