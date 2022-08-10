Toyota Yaris Cross отримав нову версію

Компактний кросовер Toyota Yaris Cross, який в Україні входить до п'ятірки нових автомобілів, отримав спеціальну позашляхову версію Adventure. Цей кросовер вже продається в Польщі, а незабаром він буде доступним в інших країнах Європи.

Toyota Yaris Cross Adventure 2023 модельного року отримав пластикові накладки на бампери, додатковий захист днища, рейлінги на даху, чорні пластикові вставки в нижній частині дверних панелей, 18-дюймові колісні легкосплавні диски, панорамний дах, адаптивні матричні фари.

У салоні є шкіряна оббивка із золотим рядком, мультимедійна система Toyota Smart Connect, 9-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей, навігатор з онлайн-картами, системи активної безпеки Toyota Safety Sense 2.5 та багато іншого.

Такий кросовер доступний лише з гібридною силовою установкою, що складається з бензинового двигуна, електромотора та акумулятора. Загальна потужність цієї гібридної силової установки - 116 к.с.

Нагадаємо, у червні 2022 року Toyota Yaris Cross посів 4-те місце з продажу серед нових автомобілів в Україні. Вперед він пропустив лише Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota Highlander.

Раніше стало відомо, що кросовер Toyota C-HR отримав дві нові комплектації.