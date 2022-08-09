ТОП-5 найбільш популярних в Україні євроблях

За даними Укравтопрому, в Україні в липні 2022 року зареєстрували 45 800 б/в автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року. Найчастіше українці віддавали перевагу Volkswagen Passat.

ТОП-5 найбільш популярних в Україні євроблях

Зокрема, у липні українську "прописку" отримали 2 800 автомобілів Passat. Таким чином, Пассат зберіг лідерство на ринку вживаних автомобілів. Нагадаємо, з квітня по травень 2022 року в Україну ввезли і безкоштовно розмитнили 7 020 автомобілів Passat.

На другому місці у липні 2022 року опинився Volkswagen Golf. Минулого місяця в нашій країні зареєстрували 2 700 вживаних Гольфів. Третє місце посів Renault Megane – 2 200 автомобілів отримали українську реєстрацію.

Замикають п'ятірку найпопулярніших в Україні євроблях Skoda Octavia та Ford Focus – 1 700 та 1 300 зареєстрованих автомобілів відповідно.

ТОП-5 найбільш популярних в Україні євроблях

Слід зазначити, що п'ять вищезгаданих моделей вже давно є лідерами на вторинному автомобільному ринку. Саме ці машини українці найчастіше ввозять із-за кордону. До речі, всього з січня по липень 2022 року в Україну ввезли понад 310 000 автомобілів. Це майже на 25% більше, ніж у 2021 році.

Раніше стало відомо, що Volkswagen почав тестувати на дорогах загального користування Volkswagen Passat нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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