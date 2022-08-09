Суд пояснив, коли огляд автомобіля поліцейськими незаконний

Огляд автомобіля на підставі згоди водія, отриманої під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності та вилучення ТЗ на штрафмайданчик, є незаконним. До такого рішення у справі № 756/11581/15 прийшов Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України.

Суд пояснив, коли огляд автомобіля поліцейськими незаконний

У Києві поліцейські зупинили та обшукали автомобіль Audi. На його задньому сидінні знайшли упаковану ковдру, яка нібито була вкрадена. Брат водія Audi стверджував, що знайшов ковдру на смітнику, тому взяв її та поклав у автомобіль.

Зі свідчень водія виходило, що поліцейські змусили його погодитися на обшук автомобіля, погрожуючи в іншому випадку кримінальною відповідальністю (залучення до кримінальної справи як спільника) та вилученням ТЗ на штрафмайданчик.

Суд першої інстанції виправдав обвинуваченого через недоведеність, що в його діях є склад кримінального злочину. Апеляційний суд підтримав це рішення. Але сторона звинувачення подала касаційну скаргу.

Суд пояснив, коли огляд автомобіля поліцейськими незаконний

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України підтримав попередні судові рішення. Він зазначив, у тому числі на те, що проведений огляд автомобіля був незаконним, оскільки його провели без добровільної згоди власника, під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності та вилучення ТЗ.

Не були наявні всі процесуальні гарантії, які б захищали можливість свідка висловлювати свою справжню думку.

Раніше суд дозволив українцям їздити із поліетиленовою плівкою на номерних знаках.


Максимов Віталій, Тудей





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