Стало відомо, скільки в Україні вже гібридів та електромобілів

В Україні станом на початок серпня 2022 року було понад 100 тисяч гібридних автомобілів та електромобілів, повідомляє AUTO-Consulting. З них понад 60 000 – це гібриди, а близько 40 000 – автомобілі з електричною силовою установкою.

Стало відомо, скільки в Україні вже гібридів та електромобілів

Слід зазначити, що на початку 2022 року в Україні налічувалося близько 87 700 тисяч гібридних автомобілів та електрокарів. За цей час українську "прописку" отримали близько 13 тисяч "зелених" автомобілів. З них 7 000 – це гібриди, а 6 000 – електромобілі.

Автомобілі Toyota займають 46% ринку гібридних машин в Україні, Lexus – 11%, Ford – 8%, Chevrolet – 6%, а Honda –5%. На ринку електромобілів ситуація зовсім інша. Там лідерами є Nissan (41% ринку), Tesla (15%), Renault (8%), Volkswagen (5%) та Chevrolet (5%).

В Україні попит на електромобілі почав збільшуватися наприкінці квітня 2022 року, коли почалася паливна криза, спричинена тим, що російські окупанти посилили обстріли нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль навіть порадив українцям пересідати з дизельних та бензинових автомобілів на електрокари.

Стало відомо, скільки в Україні вже гібридів та електромобілів

Очікується також, що в Україні з’явиться національна мережа зарядних станцій для електромобілів. З цією ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.

Раніше українських водіїв попередили, що на АЗС побільшає низькоякісного палива.


Максимов Віталій, Тудей





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