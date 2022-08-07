Mercedes почав тестувати оновлений Mercedes GLB

Компанія Mercedes-Benz розпочала тестувати на дорогах загального користування оновлений кросовер Mercedes-Benz GLB. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

Оновлений Mercedes-Benz GLB, зокрема, помітили під час дорожніх тестів у Німеччині. Кросовер закамуфльований спереду та ззаду. Це означає, що зовні зміни будуть мінімальними.

Судячи з шпигунських фотографій, оновлений Mercedes-Benz GLB отримав нові денні світлодіодні ходові вогні, нову решітку радіатора, новий передній бампер, а також видозмінені задні ліхтарі.

Що ж до салону, то там зміни також будуть мінімальними. Це не дивно, адже салон GLB поточного покоління, який, до речі, з'явився в 2019 році, як і раніше, виглядає сучасним завдяки інформаційно-розважальній системі MBUX з двома дисплеями.

Коли офіційно представлять оновлений Mercedes-Benz GLB - ще не відомо. За чутками, це відбудеться наприкінці 2022 року чи на початку 2023 року.

Mercedes-Benz планує за кілька років випустити нове покоління кросовера GLB. Але від деяких своїх інших компактних моделей німецький автогігант відмовиться. Очікується, що в 2025 році знімуть з конвеєра Mercedes-Benz A-Class.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на 10% може подорожчати розмитнення автомобілів.