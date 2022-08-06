Ford представив Explorer з 27-дюймовим дисплеєм

Компанія Ford офіційно представила у Китаї оновлений середньорозмірний кросовер Ford Explorer, який продаватиметься як модель 2023 року. Його головна "фішка" - 27-дюймовий сенсорний дисплей.

Ford Explorer 2023 позиціонується як нова модель. Але насправді це модель поточного покоління, яку серйозно оновили. Відразу звертає на себе увагу передня решітка радіатора – вона стала значно ширшою. Крім того, привертають увагу 21-дюймові колісні диски і нові задні ліхтарі, які нам нагадали задні ліхтарі компактного кросовера Ford Equator.

Але найпомітніші зміни відбулися у салоні. На панелі приладів знаходиться величезний 27-дюймовий сенсорний дисплей (точно такий же екран є і у моделі Ford Evos, яка продається в Китаї) інформаційно-розважальної системи. Є також 12,3-дюймова цифрова панель приладів. В результаті фізичних кнопок стало набагато менше, тому що керувати багатьма функціями тепер потрібно через сенсорні дисплеї.

Під капотом, як і раніше, знаходиться 2,3 л бензиновий двигун EcoBoost. Його потужність складає 276 к.с. і 425 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із 10-ступінчастою коробкою передач. Привід – задній чи повний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні може значно подорожчати розмитнення автомобілів.