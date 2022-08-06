Ford представив Explorer з 27-дюймовим дисплеєм

Компанія Ford офіційно представила у Китаї оновлений середньорозмірний кросовер Ford Explorer, який продаватиметься як модель 2023 року. Його головна "фішка" - 27-дюймовий сенсорний дисплей.

Ford представив Explorer з 27-дюймовим дисплеєм

Ford Explorer 2023 позиціонується як нова модель. Але насправді це модель поточного покоління, яку серйозно оновили. Відразу звертає на себе увагу передня решітка радіатора – вона стала значно ширшою. Крім того, привертають увагу 21-дюймові колісні диски і нові задні ліхтарі, які нам нагадали задні ліхтарі компактного кросовера Ford Equator.

Але найпомітніші зміни відбулися у салоні. На панелі приладів знаходиться величезний 27-дюймовий сенсорний дисплей (точно такий же екран є і у моделі Ford Evos, яка продається в Китаї) інформаційно-розважальної системи. Є також 12,3-дюймова цифрова панель приладів. В результаті фізичних кнопок стало набагато менше, тому що керувати багатьма функціями тепер потрібно через сенсорні дисплеї.

Ford представив Explorer з 27-дюймовим дисплеєм

Під капотом, як і раніше, знаходиться 2,3 л бензиновий двигун EcoBoost. Його потужність складає 276 к.с. і 425 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із 10-ступінчастою коробкою передач. Привід – задній чи повний.

Ford представив Explorer з 27-дюймовим дисплеєм

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні може значно подорожчати розмитнення автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
В гирлі Бистре підірвався лоцманський катерВ гирлі Бистре підірвався лоцманський катер
Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриютьАеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриють
У Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літрУ Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літр
АЗС виправили цінники на пальне: де 5 серпня найдешевший бензин та ДПАЗС виправили цінники на пальне: де 5 серпня найдешевший бензин та ДП
Блок рекламы


Похожие новости
Ford представить Mustang 7-го покоління на автосалоні в Детройті: як виглядає приголомшливе автоFord представить Mustang 7-го покоління на автосалоні в Детройті: як виглядає приголомшливе авто
Шпигуни показали оновлений Ford EscapeШпигуни показали оновлений Ford Escape
Nissan представив новий Nissan X-Trail для ЄвропиNissan представив новий Nissan X-Trail для Європи
У Києві "засвітився" рідкісний Ford із фільму про Джеймса Бонда: фотоУ Києві "засвітився" рідкісний Ford із фільму про Джеймса Бонда: фото
У 2025 році знімуть з конвеєра Ford FocusУ 2025 році знімуть з конвеєра Ford Focus
Nissan представив оновлений LeafNissan представив оновлений Leaf
В Сети показали обновленный Ford Kuga: фотоВ Сети показали обновленный Ford Kuga: фото
Ford отзывает 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передачFord отзывает 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Ford в марте представит новый рамный внедорожникFord в марте представит новый рамный внедорожник
Последние новости
Подгружаем последние новости