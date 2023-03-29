Renault представив абсолютно новий кросовер Espace

Компанія Renault офіційно представила абсолютно новий кросовер Renault Espace. Його продажі в Європі розпочнуться вже найближчим часом.

Renault представив абсолютно новий кросовер Espace

Досі Renault Espace був мінівеном. Його перше покоління з'явилося на Старому континенті у 1984 році. У 2015 році випустили Espace п'ятого покоління. Це теж був мінівен, але вже з рисами кросовера. Модель шостого покоління стала повністю кросовером.

Фактично новий Renault Espace – це подовжена версія компактного кросовера Renault Austral, але з деякими змінами у дизайні. Він на 14 см коротший і на 32 см нижче, ніж мінівен Espace п'ятого покоління. У нього з комфортом міститься 7 людей. Щоб салон здавався ще просторішим, покупці зможуть вибрати великий скляний дах розміром 1,33 х 0,84 метра. Розмір коліс – 19 або 20 дюймів, залежно від комплектації.

У стандартній комплектації є 12,3-дюймова цифрова панель приладів, 12-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Як опцію покупцям запропонують 9,3-дюймовий проекційний дисплей.

Renault представив абсолютно новий кросовер Espace

Кросовер Espace оснащується гібридною силовою установкою. Вона складається з трициліндрового 1,3-літрового бензинового двигуна та двох електромоторів. Потужність бензинового двигуна складає 131 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Потужність основного електромотора – 68 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Другий електродвигун використовується як стартер-генератор. Загальна потужність цієї гібридної силової установки складає 199 к.с.

Renault представив абсолютно новий кросовер Espace

Новий Espace витрачає 4,7 л палива на 100 км шляху. До 100 км/год він розганяється за 8,8 секунди при максимальній швидкості 173 км/год. Тобто він не може похвалитися якимись визначними динамічними характеристиками. Але він мало витрачає палива.

Яке обладнання та технології отримав цей французький кросовер – поки що точно не відомо. Думаємо, що обладнання багато. Повинні бути сучасні системи активної безпеки та допомоги водієві.

Renault представив абсолютно новий кросовер Espace

Renault почне приймати замовлення на кросовер Renault Espace вже навесні 2023 року. Скільки він буде коштувати – ми ще не знаємо. Коли він з'явиться в Україні – теж поки що не відомо. Але ми практично не сумніваємося, що новий Renault продаватиметься і на українському ринку.

Раніше стало відомо, що у Франції розробляють Renault Clio нового покоління. Він отримає електричну силову установку, тобто буде електромобілем. У продажі він, як очікується, з'явиться у 2026 році.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Хмельницькому судять шахраїв, які “продавали“ в Мережі авто з ЄвропиУ Хмельницькому судять шахраїв, які “продавали“ в Мережі авто з Європи
Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008
В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)
Volkswagen готує до випуску новий кросовер: коли авто з'явиться в УкраїніVolkswagen готує до випуску новий кросовер: коли авто з'явиться в Україні
Тіньовий флот зі старих танкерів з російською нафтою створює ризик екологічної катастрофи — BloombergТіньовий флот зі старих танкерів з російською нафтою створює ризик екологічної катастрофи — Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen готує до випуску новий кросовер: коли авто з'явиться в УкраїніVolkswagen готує до випуску новий кросовер: коли авто з'явиться в Україні
Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008
Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5
Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200
Hyundai розробляє новий бюджетний кросоверHyundai розробляє новий бюджетний кросовер
Шпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault DusterШпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault Duster
Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторамиНазвано 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами
У Мережі показали Renault Sandero нового поколінняУ Мережі показали Renault Sandero нового покоління
Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробникаЧи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника
ТОП-15 найпопулярніших б/в кросоверів в УкраїніТОП-15 найпопулярніших б/в кросоверів в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости