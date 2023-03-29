Renault представив абсолютно новий кросовер Espace

Компанія Renault офіційно представила абсолютно новий кросовер Renault Espace. Його продажі в Європі розпочнуться вже найближчим часом.

Досі Renault Espace був мінівеном. Його перше покоління з'явилося на Старому континенті у 1984 році. У 2015 році випустили Espace п'ятого покоління. Це теж був мінівен, але вже з рисами кросовера. Модель шостого покоління стала повністю кросовером.

Фактично новий Renault Espace – це подовжена версія компактного кросовера Renault Austral, але з деякими змінами у дизайні. Він на 14 см коротший і на 32 см нижче, ніж мінівен Espace п'ятого покоління. У нього з комфортом міститься 7 людей. Щоб салон здавався ще просторішим, покупці зможуть вибрати великий скляний дах розміром 1,33 х 0,84 метра. Розмір коліс – 19 або 20 дюймів, залежно від комплектації.

У стандартній комплектації є 12,3-дюймова цифрова панель приладів, 12-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Як опцію покупцям запропонують 9,3-дюймовий проекційний дисплей.

Кросовер Espace оснащується гібридною силовою установкою. Вона складається з трициліндрового 1,3-літрового бензинового двигуна та двох електромоторів. Потужність бензинового двигуна складає 131 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Потужність основного електромотора – 68 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Другий електродвигун використовується як стартер-генератор. Загальна потужність цієї гібридної силової установки складає 199 к.с.

Новий Espace витрачає 4,7 л палива на 100 км шляху. До 100 км/год він розганяється за 8,8 секунди при максимальній швидкості 173 км/год. Тобто він не може похвалитися якимись визначними динамічними характеристиками. Але він мало витрачає палива.

Яке обладнання та технології отримав цей французький кросовер – поки що точно не відомо. Думаємо, що обладнання багато. Повинні бути сучасні системи активної безпеки та допомоги водієві.

Renault почне приймати замовлення на кросовер Renault Espace вже навесні 2023 року. Скільки він буде коштувати – ми ще не знаємо. Коли він з'явиться в Україні – теж поки що не відомо. Але ми практично не сумніваємося, що новий Renault продаватиметься і на українському ринку.

Раніше стало відомо, що у Франції розробляють Renault Clio нового покоління. Він отримає електричну силову установку, тобто буде електромобілем. У продажі він, як очікується, з'явиться у 2026 році.