Volkswagen представив новий великий кросовер

На автосалоні у Чикаго компанія Volkswagen офіційно представила оновлений кросовер Volkswagen Atlas. Він отримав новий дизайн, нові технології, але він більше не має мотора V6.

Volkswagen Atlas – це найбільший кросовер у модельній лінійці Volkswagen. Він дебютував у 2016 році. У другій половині 2023 року у продажу з'явиться оновлений Atlas (нагадаємо, у нього три ряди сидінь), а також дворядний аналог Atlas Cross.

У оновленого Atlas трохи змінилися передня та задня частини. Наприклад, у нього нова решітка радіатора, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі. І, звичайно, треба відзначити нові колісні диски. Їхній розмір – від 18 до 20 дюймів, залежно від комплектації. У спортивній комплектації R-Line розмір колісних алюмінієвих дисків складає 21 дюйм. У комплектації R-Line також є позначення R-Line та глянсово-чорні акценти на кузові.

У нового Atlas у салоні якісніші матеріали. Так, наприклад, панель приладів і центральна консоль зроблені зі шкірозамінника, а не з пластику, як раніше. Те саме стосується передніх і задніх дверних панелей. У топових комплектаціях у салоні використовується шкіра.

У салоні з'явився новий 12-дюймовий сенсорний екран, який замінив старий 10,3-дюймовий блок. Перед водієм знаходиться нова 10,3-дюймова цифрова панель приладів. У стандартній комплектації є Apple CarPlay та Android Auto, а також система безпеки та допомоги водієві IQ.Drive. Але адаптивний круїз-контроль доступний буде лише як опція. Покупцям запропонують й інші нові функції та технології.

Але найголовніше, Volkswagen Atlas більше не матиме двигуна VR6. Базовим буде чотирициліндровий 2,0-літровий мотор з турбонаддувом потужністю 269 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У стандартній комплектації привод передній, а повний привід 4Motion запропонують як опцію.

Volkswagen почне продавати оновлений Volkswagen Atlas у другій половині 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Думаємо, більше, ніж модель 2023 року (її ціна - від 36 445 доларів. Atlas Cross коштує на кілька тисяч доларів дорожче).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що VW Golf нового покоління, який з'явиться наприкінці 2020-х років, матиме повністю електричну версію, тобто стане електромобілем.