2022-08-06
Думайте про спортивну сексуальність: ЗМІ назвали найкрасивіший позашляховик
Раніше було названо десять найкращих позашляховиків 2022 року, а найкрасивішим автомобілем у цьому сегменті визнаний "італієць" Alfa Romeo Stelvio.
Про це пише Сarscoops, інформує
Експерти обмовилися, що смаки різні і те, що одному може здатися ідеальним, інший може сприймати як несмак.
"Яким має бути позашляховик? Що змушує його виглядати добре? Чи повинен він бути жорстким і агресивним?", - запитують вони.
Фахівці розмірковують, що найпривабливішим позашляховиком повинен бути той, який здатний подарувати максимальне задоволення від водіння. Це має бути "щось гладке, сексуальне та спортивне".
Виходячи з цього, найкрасивішими позашляховиками вони назвали Alfa Romeo Stelvio, Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.
Олена Руденко, Апостроф