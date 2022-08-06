Думайте про спортивну сексуальність: ЗМІ назвали найкрасивіший позашляховик

Раніше було названо десять найкращих позашляховиків 2022 року, а найкрасивішим автомобілем у цьому сегменті визнаний "італієць" Alfa Romeo Stelvio.

Про це пише Сarscoops, інформує Апостроф .

Експерти обмовилися, що смаки різні і те, що одному може здатися ідеальним, інший може сприймати як несмак.

"Яким має бути позашляховик? Що змушує його виглядати добре? Чи повинен він бути жорстким і агресивним?", - запитують вони.

Фахівці розмірковують, що найпривабливішим позашляховиком повинен бути той, який здатний подарувати максимальне задоволення від водіння. Це має бути "щось гладке, сексуальне та спортивне".

Виходячи з цього, найкрасивішими позашляховиками вони назвали Alfa Romeo Stelvio, Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.