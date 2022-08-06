Думайте про спортивну сексуальність: ЗМІ назвали найкрасивіший позашляховик

Раніше було названо десять найкращих позашляховиків 2022 року, а найкрасивішим автомобілем у цьому сегменті визнаний "італієць" Alfa Romeo Stelvio.

Про це пише Сarscoops, інформує Апостроф.

Експерти обмовилися, що смаки різні і те, що одному може здатися ідеальним, інший може сприймати як несмак.

"Яким має бути позашляховик? Що змушує його виглядати добре? Чи повинен він бути жорстким і агресивним?", - запитують вони.

Фахівці розмірковують, що найпривабливішим позашляховиком повинен бути той, який здатний подарувати максимальне задоволення від водіння. Це має бути "щось гладке, сексуальне та спортивне".

Виходячи з цього, найкрасивішими позашляховиками вони назвали Alfa Romeo Stelvio, Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
В гирлі Бистре підірвався лоцманський катерВ гирлі Бистре підірвався лоцманський катер
Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриютьАеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриють
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
У Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літрУ Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літр
Польща надала українським водіям нові пільгиПольща надала українським водіям нові пільги
Блок рекламы


Похожие новости
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Українські умільці вигадали повнопривідний позашляховик для ЗСУ: фото та характеристикиУкраїнські умільці вигадали повнопривідний позашляховик для ЗСУ: фото та характеристики
В Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відеоВ Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відео
Експерти назвали найнадійніші вживані автомобіліЕксперти назвали найнадійніші вживані автомобілі
Volkswagen відмовився створювати позашляховик на базі Amarok: чим поганий пікапVolkswagen відмовився створювати позашляховик на базі Amarok: чим поганий пікап
Шпигуни показали новий позашляховик для УкраїниШпигуни показали новий позашляховик для України
Украинцам назвали АЗС с самыми низкими ценами на бензин, дизельное топливо и газУкраинцам назвали АЗС с самыми низкими ценами на бензин, дизельное топливо и газ
Немцы назвали автомобили, которые чаще всего ломаютсяНемцы назвали автомобили, которые чаще всего ломаются
В Киеве ночью раздался взрыв: в ГСЧС назвали причинуВ Киеве ночью раздался взрыв: в ГСЧС назвали причину
Восстановление сообщения между Киевом и Черниговом: военные назвали безопасный маршрутВосстановление сообщения между Киевом и Черниговом: военные назвали безопасный маршрут
Последние новости
Подгружаем последние новости