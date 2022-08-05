Dacia оновила фургон Duster Commercial

У Великій Британії почалися продажі оновленого фургона Dacia Duster Commercial. Покупцям його пропонують у двох комплектаціях за ціною від 13 995 фунтів стерлінгів (це на 1 200 фунтів стерлінгів більше, ніж фургон коштував раніше).

Duster Commercial від стандартного кросовера Duster відрізняється заднім відсіком. У фургона немає заднього дивана. Між водієм та вантажним відсіком встановлено міцну перегородку. На підлозі вантажного відсіку укладено дерев'яні панелі із захисним покриттям. Є спеціальні кріплення для багажу. Максимальне корисне навантаження складає 503 кг.

Оновлений Duster Commercial отримав нову передню частину, виконану у новому корпоративному стилі Dacia. Зверніть увагу, зокрема, на радіаторну решітку. У такому ж стилі побудовані нові моделі Dacia. Червоні панелі на задніх ліхтарях замінили чорним пластиком.

Лінійка двигунів залишилася незмінною: бензинові агрегати потужністю 88 і 148 к.с., а також дизель потужністю 113 к.с. Є автоматична коробка з подвійним зчепленням.

Покупцям пропонують дві комплектації - Essential та Expression. Більш дорога комплектація отримала 8,0-дюмовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, шкіряне кермо та якісніші матеріали в салоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть повернути акциз та ПДВ на бензин та дизельне паливо.