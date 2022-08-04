Бензин в Україні може подорожчати на 10% - експерт

Бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні можуть подорожчати на 10%, вважає директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін. Це станеться, якщо запровадять додатковий збір на імпорт.

3 серпня із повідомлення народного депутата Ярослава Железняка стало відомо, що Кабмін планує запровадити додатковий збір на імпорт у розмірі 10%. За словами Железняка, Уряд вже розробляє відповідний законопроект і його зареєструють у Верховній Раді у найближчі кілька тижнів.

Якщо бути точнішим, то Кабмін хоче запровадити 10% збір на валютообмінні операції для придбання всіх імпортних товарів та послуг. Очікується, що це допоможе знизити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

Леушкін вважає, що щойно народні депутати у другому читанні проголосують за урядовий законопроект, то всі паливо-мастильні матеріали подорожчають одразу на 10%, у тому числі бензин, дизель та автогаз. За його словами, трейдери вже не мають резервів, щоб амортизувати ці 10%, як було в липні після підвищення на 25% офіційного курсу долара.

У свою чергу, експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що таке нововведення призведе до того, що вартість розмитнення автомобілів збільшиться на 10%, а українці почнуть платити за автомобілі за кардоном готівкою.

Раніше стало відомо, що буде з імпортом автомобілів до України.