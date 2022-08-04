Бензин в Україні може подорожчати на 10% - експерт

Бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні можуть подорожчати на 10%, вважає директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін. Це станеться, якщо запровадять додатковий збір на імпорт.

Бензин в Україні може подорожчати на 10% - експерт

3 серпня із повідомлення народного депутата Ярослава Железняка стало відомо, що Кабмін планує запровадити додатковий збір на імпорт у розмірі 10%. За словами Железняка, Уряд вже розробляє відповідний законопроект і його зареєструють у Верховній Раді у найближчі кілька тижнів.

Якщо бути точнішим, то Кабмін хоче запровадити 10% збір на валютообмінні операції для придбання всіх імпортних товарів та послуг. Очікується, що це допоможе знизити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

Бензин в Україні може подорожчати на 10% - експерт

Леушкін вважає, що щойно народні депутати у другому читанні проголосують за урядовий законопроект, то всі паливо-мастильні матеріали подорожчають одразу на 10%, у тому числі бензин, дизель та автогаз. За його словами, трейдери вже не мають резервів, щоб амортизувати ці 10%, як було в липні після підвищення на 25% офіційного курсу долара.

У свою чергу, експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що таке нововведення призведе до того, що вартість розмитнення автомобілів збільшиться на 10%, а українці почнуть платити за автомобілі за кардоном готівкою.

Раніше стало відомо, що буде з імпортом автомобілів до України.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомоБіля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо
Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриютьАеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриють
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
У Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літрУ Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літр
Польща надала українським водіям нові пільгиПольща надала українським водіям нові пільги
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen може зняти з конвеєра GolfVolkswagen може зняти з конвеєра Golf
Стало відомо, скільки автомобілів випускають в Україні під час війниСтало відомо, скільки автомобілів випускають в Україні під час війни
В Україні на АЗС продовжує знецінюватися популярне паливо: яка наразі його цінаВ Україні на АЗС продовжує знецінюватися популярне паливо: яка наразі його ціна
Розмитнення автомобілів в Україні може подорожчати на 10%Розмитнення автомобілів в Україні може подорожчати на 10%
Китайський Chery Tiggo 4 став лідером з продажу в УкраїніКитайський Chery Tiggo 4 став лідером з продажу в Україні
Ринок нових авто в Україні: названо найпопулярніші марки у липніРинок нових авто в Україні: названо найпопулярніші марки у липні
Не дорожче $10 000: названо 15 "американців" з пробігом, які можна купити в УкраїніНе дорожче $10 000: названо 15 "американців" з пробігом, які можна купити в Україні
В Україні продовжує дешевшати автогаз: за місяць ціни впали більш ніж на чвертьВ Україні продовжує дешевшати автогаз: за місяць ціни впали більш ніж на чверть
В Україні може з'явитись новий бюджетний седан ChevroletВ Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet
Експерти попередили про можливий дефіцит дешевих б/в авто
Последние новости
Подгружаем последние новости