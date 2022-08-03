Українські умільці вигадали повнопривідний позашляховик для ЗСУ: фото та характеристики

У Рівненській області група волонтерів займається створенням повнопривідних баггі для Збройних сил України.

Про це повідомило "Громадське Радіо", інформує Апостроф .

Дані машини завдяки високому кліренсу можуть долати будь-яку місцевість та розвивати швидкість до 100 км/год. За словами волонтера Андрія Друзенка, авто були перероблені з японських позашляховиків: перша модель була перероблена з "Міцубісі Паджеро", друга - з "Хюндай Галлопер".

Дві перші моделі пройшли необхідну обкатку та готові до використання у боях. Ще три моделі будуть готові незабаром. Збирає дані баги команда з чотирьох майстрів - вона займається цим понад місяць.