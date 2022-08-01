У Мережі показали оновлену Hyundai Elantra

Компанія Hyundai розпочала тестувати оновлений середньорозмірний седан Hyundai Elantra. Цю новинку помітили під час дорожніх тестів у Південній Кореї.

Hyundai Elantra поточного покоління було представлено у березні 2020 року. Hyundai готується найближчим часом випустити оновлену версію цієї моделі.

Чому ми думаємо, що перед нами оновлена ??Elantra? Тому що тестовий автомобіль має позначення CN7 PE. Тут CN7 – це внутрішня кодова назва Elantra сьомого покоління, а PE - означає Product Enhancement (Покращений продукт). І це, до речі, варіант із гібридною силовою установкою (HEV).

Оновлену Елантру тестують у сильно закамуфльованому вигляді, тому ми поки що утримаємося від коментарів про її дизайн. Але одне скажемо упевненно – передня частина буде виконана в такому самому стилі, як у нового Grandeur.

У тестового зразка нові легкосплавні колісні диски, а ось задні ліхтарі залишилися старі. Можливо, дизайн задніх ліхтарів теж поміняють.

В Україні зараз Hyundai Elantra у базовій комплектації Active коштує від 738 800 гривень. Вона оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 127,5 к.с., який працює разом з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Тим часом, раніше стало відомо, що буде з цінами на автомобілі в Україні.