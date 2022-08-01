Українці в липні заплатили за розмитнення авто 1,72 млрд грн: більше бюджету принесли тільки нафтопродукти

Надходження перевищують майже в 2 рази весь пенсійний збір, який сплатили за період дії пільги

Українці в липні заплатили за розмитнення авто 1,72 млрд грн: більше бюджету принесли тільки нафтопродукти
В липні українці заплатили за розмитнення авто 1,72 млрд грн
© pixabay/fill

За перший місяць без пільг надходження до Бюджету України від розмитнення авто склали 1,72 млрд грн – повідомляє народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його повідомленням, результати ввезення авто за липень наступні:

  • ввезли 13 584 авто;
  • надходження до Бюджету: 1,72 млрд грн.;
  • ввізне мито- 384 млн грн.;
  • акцизний податок - 263 млн грн.;
  • ПДВ - 1079 млн грн.;

За словами народного депутата, надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги на ввезення авто протягом трьох місяців.

«Для розуміння, «розмитнення авто» склало 7,3% від всіх митних платежів у липні. Це друга позиція по надходженням. Більше принесли тільки нафтопродукти (10,8%) або 2,47 млрд грн», - резюмував Железняк.


Артем Руденко, ZN.ua

Надходження перевищують майже в 2 рази весь пенсійний збір, який сплатили за період дії пільги

Українці в липні заплатили за розмитнення авто 1,72 млрд грн: більше бюджету принесли тільки нафтопродукти
В липні українці заплатили за розмитнення авто 1,72 млрд грн
© pixabay/fill

За перший місяць без пільг надходження до Бюджету України від розмитнення авто склали 1,72 млрд грн – повідомляє народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його повідомленням, результати ввезення авто за липень наступні:

  • ввезли 13 584 авто;
  • надходження до Бюджету: 1,72 млрд грн.;
  • ввізне мито- 384 млн грн.;
  • акцизний податок - 263 млн грн.;
  • ПДВ - 1079 млн грн.;

За словами народного депутата, надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги на ввезення авто протягом трьох місяців.

«Для розуміння, «розмитнення авто» склало 7,3% від всіх митних платежів у липні. Це друга позиція по надходженням. Більше принесли тільки нафтопродукти (10,8%) або 2,47 млрд грн», - резюмував Железняк.


Артем Руденко, ZN.ua





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