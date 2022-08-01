Експерти попередили про можливий дефіцит дешевих б/в авто

В Україні може утворитися дефіцит автомобілів у найпопулярнішій ціновій категорії 2000-8000 доларів. Про це попередили експерти Інституту досліджень авторинку.

Експерти кажуть, що після повернення системи нарахування митних платежів 2018 року (акциз розраховується в євро і залежить від віку автомобіля та його технічних характеристик) імпорт більшої частини б/в автомобілів в Україну став економічно невигідним. Саме це і може призвести до дефіциту авто цінової категорії 2000-8000 доларів.

Як цього уникнути? Експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що потрібно скасувати акцизний збір на всі транспортні засоби, ввести розмитнення автомобілів на іноземних номерах у додатку Дія, замінити сертифікацію на перший та регулярний техогляд. Тобто пропонується повністю змінити сферу імпорту в нашу країну вживаних автомобілів.

Прийняття будь-якої однієї чи двох із вищеперелічених мір навряд чи спричинить докорінні зміни. Експерти вважають, що потрібна комплексна реформа законодавства щодо ввезення б/в автомобілів.

Нагадаємо, в Україні з початку квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. За цей час українську прописку отримали майже 270 тисяч євроблях.

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