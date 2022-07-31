Компанія Kia вирішила оновити електромобіль Kia EV6, який з'явився у продажу нещодавно – у другій половині 2021 року. Вже розпочалася підготовка до оновлення цієї машини.

Kia EV6 - це новий електромобіль південнокорейського автогіганта. Однак, Kia розуміє, що потрібно його регулярно і часто оновлювати, щоб підтримувати інтерес покупців. Сегмент електромобілів швидко розвивається, тому компанія Kia намагається завжди пропонувати щось нове.

Так, Kia запустила опитування серед своїх клієнтів, щоб зібрати інформацію, яка надалі враховуватиметься при оновленні Kia EV6. Це дозволить, у тому числі, ліквідувати всі недоліки та слабкі місця цього електрокара. А в якого електромобіля чи просто автомобіля із двигуном внутрішнього згоряння їх немає?

Зокрема, Kia запитала своїх клієнтів про те, які зміни у дизайні та в обладнанні вони хочуть побачити в оновленому EV6.

Слід зазначити, що у Kia EV6 запас ходу становить 373 км і 500 км, залежно від того, якою літій-іонною батареєю він оснащується. Є ще повнопривідна версія із запасом ходу 441 км.

Нагадаємо, власникам євроблях хочуть знизити штраф, але за однієї умови.