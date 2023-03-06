У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500

Китайська компанія BYD почне продавати у квітні 2023 року в Китаї свій новий бюджетний електричний хетчбек BYD Seagull ("Чайка"). У стандартній комплектації він коштуватиме лише від 9 500 доларів.

У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500

У Піднебесній раніше кілька разів фотошпигуни фотографували BYD Seagull під час дорожніх тестів. Нещодавно його помітили під час тестів вже без камуфляжу (у жовтому кольорі кузова). Це означає, що він уже практично готовий до свого офіційного дебюту та початку продажу.

На жаль, зараз про Seagull відомо дуже мало. Журналістам вдалося дізнатися лише окремі відомості про нього.

Так, довжина Seagull становить 3780 мм, ширина – 1715 мм, висота – 1540 мм, а колісна база – 2500 мм. Тобто, це субкомпактний автомобіль. Він на 345 мм коротший, на 55 мм вуже і на 30 мм нижче, ніж електромобіль BYD Dolphin. Це означає, що його конкурентами будуть такі маленькі електрокари, як, наприклад, Wuling Bingo і ORA White Cat.

У стандартній комплектації буде мінімальний набір обладнання. Але іншого чекати не доводиться, адже це бюджетний електромобіль. Покупцям запропонують кілька комплектацій та версій Seagull, залежно від електричної силової установки, ємності батареї та обладнання. У стандартній комплектації електрична силова установка складається з електродвигуна потужністю 75 к.с. та батареї LFP Blade.

У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500

Seagull у стандартній комплектації зможе на одній підзарядці батареї проїхати 265 км. У топової комплектації запас ходу становитиме більше - 408 км. Стандартна комплектація буде коштувати від 9 500 доларів, а топова комплектація - від 13 900 доларів.

Потрібно сказати, що в Китаї зараз випускають багато бюджетних електромобілів, але мало які експортують до інших країн. А BYD Seagull компанія BYD продаватиме і в інших країнах, у тому числі в країнах Заходу. Чому? Тому що Seagull має відповідні технічні характеристики та стандарти безпеки.

До речі, компанія BYD вже продає в Європі електромобіль Atto 3. Тому ми не відкидаємо, що європейцям також запропонують і BYD Seagull. Але в цьому випадку європейська версія Seagull коштуватиме дорожче, оскільки її адаптують під стандарти Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що в Китаї вже почалися продажі електромобіля, який коштує 5700 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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