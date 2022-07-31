Шпигуни вперше показали новий Suzuki Swift

Компанія Suzuki розпочала тестувати на дорогах загального користування Suzuki Swift нового покоління. Фотошпигуни вперше помітили цю новинку та показали її.

Suzuki Swift поточного покоління існує з 2016 року, тому поява моделі нового покоління вже назріла. Це вже четверте покоління маленького японського хетчбека.

За чутками, новий Swift збудували на модернізованій платформі Heartect, щоб він відповідав сучасним стандартам безпеки. Судячи зі шпигунських фотографій, Swift нового покоління отримає помітні зміни в дизайні, але через сильний камуфляж поки важко сказати, які конкретно.

Наразі про силову установку офіційно ще нічого не відомо. Мабуть, під капотом знаходиться 1,4 л "м'який" гібридний двигун із турбонаддувом. З чуток, покупцям також запропонують версію HEV. Вона може з'явитися в результаті співпраці Suzuki із Toyota. Окрім того, буде спортивна версія Swift Sport.

Компанія Suzuki офіційно представить новий Suzuki Swift, швидше за все, у 2023 році. Але коли саме – ще не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція затримала шахрая, який "продавав" неіснуючі паливні талони.