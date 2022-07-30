Ціни на бензин та дизель: для автомобілістів є привід для радості

Гуртові партії нафтопродуктів у пітницю 29 липня, як загалом поточного тижня, знижувались у ціні. Як свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95» , бензин А-95 знизився за тиждень на 5,5 грн/л, до 48,5 грн/л, дизельне пальне, в свою чергу, «просіло» на 5,65 грн/л, до 48,75 грн/л.

Зазначається, що гуртові партії бензинів 29 липня пропонувалися в ринок у межах цінового діапазону 47-50 грн, що на 3-5 грн/л нижче від цінників на А-95, які було зафіксовано минулої п’ятниці. На ринку вже декілька тижнів відчувається нестача високооктану, але низький попит змушує трейдерів шукати цінової рівноваги на даний ресурс. До того ж, у гурті є пропозиції бензину виробництва міні-НПЗ, його можна було придбати на цьому тижні за 40 грн/л, що на 20% дешевше від заводського пального.

«Торгівля дизелем у п’ятницю велася в межах діапазону 45-52 грн/л, що також свідчить про зниження на 4-5 грн/л порівняно з 22 липня. При цьому на ринку також були пропозиції дизельного пального виробництва «мініків» за 45 грн/л. Цей рівень цін «крафтового» дизеля лише на 8% дешевше від заводського ДП, раніше таке співвідношення перебувало на рівні 18-20%», - йдеться у повідомленні.

Найнижчі ціни на дизель, як зазвичай, зафіксовано у південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 45-48 грн/л, а з минулої п’ятниці ціна знизилася на 4-5 грн/л. При цьому найдешевші пропозиції було зафіксовано в портах, де деякі трейдери мусили скидати ціну, щоб якнайшвидше розпродати ресурс з «лодки».

За даними Консалтингової групи «А-95», темпи постачання ДП у липні на 18% перевищують динаміку постачання в червні. Так, за 27 днів липня в Україну імпортовано на 70 тис. т дизелю більше порівняно з таким же періодом червня. Такі темпи імпорту й рівень попиту свідчать, що на ринку є досить великий надлишок ДП. Цей профіцит ресурсу перекрив курсове коливання і фактично нівелював здорожчання в гуртовому сегменті ринку.