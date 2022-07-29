Hyundai розробляє недорогий електричний хетчбек

Компанія Hyundai розробляє для Європи електромобіль початкового рівня вартості. Він повинен буде скласти конкуренцію популярному електричному хетчбеку VW ID.3.

Як називатиметься цей недорогий південнокорейський електричний хетчбек – ще не відомо. Взагалі про нього практично немає жодної інформації. За попередніми даними, він може з'явитися у продажу до 2025 року і отримає приблизно такий самий запас ходу, як VW ID.3. Це цілком логічно, враховуючи, що ці два електрокари повинні конкурувати один з одним.

Hyundai раніше повідомив, що до 2030 року він випустить на європейський ринок 11 нових електромобілів. Одним із них і буде доступний електричний хетчбек.

Hyundai Bayon

Нагадаємо, в 2021 році компанія Hyundai офіційно представила маленький кросовер Hyundai Bayon. Його довжина становить 4,17 м, ширина – 1,77 м, висота – 1,49 метра, а колісна база – 2,58 метра. Розмір багажника – від 411 до 1205 літрів.

Bayon отримав великий набір обладнання та сучасні технології, у тому числі системи активної допомоги водієві. Зокрема, у нього є адаптивний круїз-контроль, система аварійного екстреного гальмування, утримання смуги руху та інш.

Hyundai Bayon

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