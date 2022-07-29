Власникам євроблях хочуть знизити штраф, але за однієї умови

В Україні можуть знизити штраф власникам євроблях за порушення терміну ввезення авто, якщо вони передадуть свій транспортний засіб на потреби ЗСУ. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №7583.

Власникам євроблях хочуть знизити штраф, але за однієї умови

Наразі в Україні за порушення терміну ввезення автомобіля на іноземних номерах передбачається штраф у розмірі 170 000 гривень або його конфіскація.

Автори проекту закону №7583 пропонують знизити штраф до 8 500 гривень, якщо власник євробляхи передасть її до Збройних сил України або до інших військових формувань.

Цей законопроект зараз перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Коли його передадуть до сесійної зали на розгляд народних депутатів – не відомо.

Власникам євроблях хочуть знизити штраф, але за однієї умови

Нагадаємо, в Україні три місяці діяло безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах. З початку квітня та по 30 червня 2022 року в Україні безкоштовно розмитнили майже 270 000 автомобілів. Народний депутат Данило Гетьманцев раніше заявив, що більше в нашій країні ніколи не буде безкоштовного розмитнення євроблях.

Раніше експерти розповіли, що буде в Україні з цінами на вживані автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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