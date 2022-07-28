Євросоюз включив українські логістичні маршрути в Транс’європейську транспортну мережу

Це допоможе експортувати українську аграрну продукцію та доставляти гуманітарні вантажі, інформує ZN.ua.

Євросоюз включив українські логістичні маршрути в Транс’європейську транспортну мережу
© Дніпропетровська ОДА

Європейська комісія включила в індикативні мапи Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) логістичні шляхи на території України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

«Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи “Шляхи солідарності” щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну», – йдеться в повідомленні.

За даними Мінінфраструктури, Єврокомісія, зокрема, внесла в мережу такі зміни:

  • доповнила Північно-Балтійський коридор шляхом через Львів і Київ до Маріуполя;
  • продовжила Балто-Чорноморсько-Егейський коридор через Львів, Чернівці ( територією Румунії та Молдови) до Одеси;
  • проклала коридори Рейн – Дунай і Балтійське море – Адріатичне море через Львів.

У пресслужбі пояснили, що внесення українських логістичних маршрутів у TEN-T дозволить ліквідувати наявні перешкоди під час проведення логістичних операцій, залучити інвестиції ЄС до модернізації транспортної інфраструктури України, мати доступ до європейських інструментів допомоги щодо розвитку нашої частини мережі, зменшити обсяги витрат на логістику, підвищити якість послуг із транспортування товарів і наростити мультимодальні перевезення.


Максим Царук, ZN.ua





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