В Україні можуть скасувати сертифікацію автомобілів із Євросоюзу

В Україні можуть скасувати обов'язкову сертифікацію автомобілів, ввезених із Євросоюзу. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект № 9210.

Автори цього проекту закону виходять із того, що в Україні щороку відбувається величезна кількість ДТП. Так, наприклад, у 2022 році в нашій країні зареєстрували 18 628 ДТП із потерпілими. У них загинули 2791 особа, а ще 23 145 осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Однією з причин ДТП є те, що водії керують автомобілями, які мають суттєві технічні несправності, самовільно переобладнані або погано технічно переобладнані, не відповідають технічним вимогам автовиробників.

При цьому, як вважають автори законопроекту № 9210, в Україні немає суворого контролю за експлуатацією транспорту, норми, які встановлюють адміністративну відповідальність, вже давно застаріли, а санкції не лякають потенційних порушників. У свою чергу, профільне законодавство не вимагає подання документів про відповідність транспортного засобу від країн Євросоюзу.

У проекті закону № 9210, окрім іншого, передбачається, що власникам автомобілів не потрібно додатково виготовляти окремі документи про відповідність технічним регламентам та екологічним нормам Євросоюзу. Також не потрібно возити із собою окремо документи про відповідність. Встановлюється заборона експлуатації автомобілів, які не мають документів, що підтверджують відповідність.

Таким чином, для більшості ТЗ не буде потрібна обов'язкова сертифікація. Замість неї потрібно буде надати свідоцтво про реєстрацію та договір купівлі-продажу. Сертифікувати потрібно лише ті ТЗ, які не мають документів про реєстрацію. В результаті оформляти на митниці автомобілі та реєструвати їх стане простіше та швидше. Можливо, це призведе до зниження вартості вживаних автомобілів, які ввозять в Україну. На скільки конкретно – поки що сказати складно.

Наразі проект закону № 9210 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Він має дати свій висновок щодо цього законопроекту. Після цього проект закону № 9210 винесуть до сесійної зали парламенту для розгляду його народними депутатами. Можливо, народні депутати у першому читанні розглянуть цей законопроект до кінця 2023 року. Чи затвердять вони його? Шанси на це, на наш погляд, високі.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, чому можуть відмовити в обміні посвідчення водія через Електронний кабінет водія.