"Акумулятор на колесах": легендарний "Запорожець" вирушить на фронт для допомоги українським бійцям

Вже найближчим часом на фронт для допомоги українським військовим відправлять легендарного запорожця 1974 року випуску для виконання незвичайної функції – пересувної енергетичної станції, інформує Апостроф.

Про це повідомляє auto.bigmir.

Зазначається, що раритетний автомобіль не зможе виконувати завдання з розвідки і не стане пересувною платформою для бойових комплексів. За задумом власника машини, "Запорожець" їздитиме між підрозділами та ЗСУ, а від нього українські бійці зможуть заряджати різноманітну техніку у вигляді планшетів, телефонів, безпілотників, рацій тощо. Головний плюс такого "акумулятора на колесах" він може переміщатися самостійно.

Варто зазначити, що перетворення ЗАЗ-968A на енергетичну станцію – справа не дешева – дооснащення автомобіля акумуляторами, сонячними батареями та висновками для зарядки коштуватиме 50 тисяч гривень.

Особливістю даної моделі є те, що ЗАЗ-968A зміг об'їхати майже всю Україну за 22 дні. За цей час автомобіль побував у 23 містах, а про свої пригоди на ньому на YouTube-каналі розповідав його власник.


Марія Швець, Апостроф





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