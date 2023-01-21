2023-01-21
Безоплатна евакуація з прифронтових зон: які курсують потяги і як зареєструватися
На вокзалі міста, куди прибувають ті, хто рятується від війни, Укрпошта виплачує кеш-допомогу 2 тис. гривень для дорослих і 3 тис. гривень для дітей, інформує
Нині продовжують курсувати евакуаційні потяги з регіонів, що недалеко від лінії фронту, якими можна перебратися в більш спокійні області на заході та в центрі України. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Оксана Коваль, ZN.ua