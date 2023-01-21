Безоплатна евакуація з прифронтових зон: які курсують потяги і як зареєструватися

На вокзалі міста, куди прибувають ті, хто рятується від війни, Укрпошта виплачує кеш-допомогу 2 тис. гривень для дорослих і 3 тис. гривень для дітей, інформує ZN.ua.

Нині продовжують курсувати евакуаційні потяги з регіонів, що недалеко від лінії фронту, якими можна перебратися в більш спокійні області на заході та в центрі України. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадало про процедуру реєстрації і можливість скористатися послугою безплатно.


Оксана Коваль, ZN.ua





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