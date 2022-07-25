Українські АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Низка мереж, від 22 до 25 липня, змінили ціни на блакитне пальне.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 30 коп./л – до 30,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», передає ТСН.

Зокрема, на станціях «Укрнафти» автогаз здешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л. У мережі Shell продукт здешевшав на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 2 грн/л знизила ціну мережа «Нефтек» (29,99 грн/л). У мережах «Авантаж 7» та Motto автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 27,95 й 29,37 грн/л відповідно. Разом з тим такі мережі як SOCAR, Prime і VostokGaz переглянули цін у бік збільшення.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

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