Українцям показали новий кросовер Запорожець

В Україні за умов воєнного стану нові автомобілі випускає лише один завод – Єврокар. Однак, після закінчення війни може відновити випуск автомобілів і ЗАЗ. Незалежний дизайнер Роман Прядко показав, якою б могла бути нова модель ЗАЗу.

Прядко створив у цифровому вигляді сучасний ЗАЗ-965. Нагадаємо, що це знаменитий «горбатий» Запорожець, який випускався у Запоріжжі з 1960 до 1969 року.

Сучасний ЗАЗ-965 зберіг свій традиційний дизайн, але здобув сучасні елементи. Його довжина становить 3825 мм, ширина – 1630 мм, висота – 1550 мм, колісна база – 2320 мм. До кросоверів такий автомобіль, звичайно, навряд чи можна віднести. Однак, Прядко стверджує, що на ньому можна було б їздити і за містом піщаними та гравійними дорогами.



За словами дизайнера, такий автомобіль можна було б оснащувати традиційними двигунами внутрішнього згоряння, а також запропонувати покупцям версію з електричною силовою установкою та літій-іонним акумулятором. В останньому випадку міг би вийти практично ідеальний міський електрокар.

Як відомо, Кабмін планує залучити до відновлення України сотні мільярдів доларів. Можливо, частину з них потрібно інвестувати у розробку та випуск українських автомобілів.



Раніше стало відомо, що в Україні під час війни припинили продавати популярну марку бензину.