Названо 15 найпопулярніших в українців мінівенів з пробігом
Мінівени завжди користувалися високою популярністю серед українців. Напевно кожна людина, особливо сімейна, у певний момент розуміє, що їй треба атомобіль побільше.
AUTO.RIA.com назвали п'ятнадцять найпопулярніших авто цього сегмента, інформує
Так, жителі нашої країни найчастіше намагалися знайти у мережі Renault Scenic, Ford C-Max та Volkswagen Touran. Далі моделі у рейтингу йдуть із сильним відривом за кількістю запитів, а після шостої позиції рівень інтересу ще менш інтенсивний.
Тим не менш, є й інші цікаві моделі, які заслуговують на увагу автомобіліста. Так, розглянути рекомендують пропозиції з Mitsubishi Grandis (найпопулярніший на ринку рік випуску 2006, середня ціна таких авто - $6300), Seat Altea (2005/$5200) та Ford Galaxy (2009/$8400).
Що відомо про фаворитів українців?
Renault Scenic
- Наразі пропонують – 570 штук
- Популярний рік випуску - 2005
- Середня ціна таких – $4600
Ford C-Max
- Наразі пропонують – 740 штук
- Популярний рік випуску - 2007
- Середня ціна таких – $7200
Volkswagen Touran
- ‚ пропонують – 740 штук
- Популярний рік випуску - 2007
- ціна таких - $7200