Названо 15 найпопулярніших в українців мінівенів з пробігом

Мінівени завжди користувалися високою популярністю серед українців. Напевно кожна людина, особливо сімейна, у певний момент розуміє, що їй треба атомобіль побільше.

AUTO.RIA.com назвали п'ятнадцять найпопулярніших авто цього сегмента, інформує Апостроф.

Так, жителі нашої країни найчастіше намагалися знайти у мережі Renault Scenic, Ford C-Max та Volkswagen Touran. Далі моделі у рейтингу йдуть із сильним відривом за кількістю запитів, а після шостої позиції рівень інтересу ще менш інтенсивний.

Тим не менш, є й інші цікаві моделі, які заслуговують на увагу автомобіліста. Так, розглянути рекомендують пропозиції з Mitsubishi Grandis (найпопулярніший на ринку рік випуску 2006, середня ціна таких авто - $6300), Seat Altea (2005/$5200) та Ford Galaxy (2009/$8400).

Що відомо про фаворитів українців?

Renault Scenic

  1. Наразі пропонують – 570 штук
  2. Популярний рік випуску - 2005
  3. Середня ціна таких – $4600

Ford C-Max

  • Наразі пропонують – 740 штук
  • Популярний рік випуску - 2007
  • Середня ціна таких – $7200

Volkswagen Touran

  1. ‚ пропонують – 740 штук
  2. Популярний рік випуску - 2007
  3. ціна таких - $7200

Інна Погрібна, Апостроф





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