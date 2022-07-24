Названо 15 найпопулярніших в українців мінівенів з пробігом

Мінівени завжди користувалися високою популярністю серед українців. Напевно кожна людина, особливо сімейна, у певний момент розуміє, що їй треба атомобіль побільше.

AUTO.RIA.com назвали п'ятнадцять найпопулярніших авто цього сегмента, інформує Апостроф .

Так, жителі нашої країни найчастіше намагалися знайти у мережі Renault Scenic, Ford C-Max та Volkswagen Touran. Далі моделі у рейтингу йдуть із сильним відривом за кількістю запитів, а після шостої позиції рівень інтересу ще менш інтенсивний.

Тим не менш, є й інші цікаві моделі, які заслуговують на увагу автомобіліста. Так, розглянути рекомендують пропозиції з Mitsubishi Grandis (найпопулярніший на ринку рік випуску 2006, середня ціна таких авто - $6300), Seat Altea (2005/$5200) та Ford Galaxy (2009/$8400).

Що відомо про фаворитів українців?

Renault Scenic

Наразі пропонують – 570 штук Популярний рік випуску - 2005 Середня ціна таких – $4600

Ford C-Max

Наразі пропонують – 740 штук

Популярний рік випуску - 2007

Середня ціна таких – $7200

Volkswagen Touran