Українці кинулися встановлювати ГБО: названо причину

У березні 2023 року в Україні зареєстрували 3100 автомобілів, на які встановили ГБО. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Таким чином, у березні 2023 року кількість зареєстрованих автомобілів, на які встановили газоболонне обладнання, порівняно з лютим поточного року збільшилась на 47,6%.

При цьому в березні 2023 року в Україні продали 19 300 вживаних автомобілів з ГБО. Крім того, минулого місяця в нашу країну ввезли 770 автомобілів з газоболонним обладнанням (найчастіше це Skoda Octavia, Renault Megane і кросовер Nissan Rogue).

ГБО найчастіше в Україні встановлюють на такі автомобілі, як Daewoo Lanos/Sens, Nissan Rogue та Skoda Octavia.

Слід зазначити, що в Україні у 2022 році, тобто після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ, помітно зросла вартість встановлення ГБО. Наприклад, паливні балони для пропан-бутану стали коштувати дорожче на 30-40%.

Українці стали частіше встановлювати газоболонне обладнання у березні 2023 року. І це незважаючи на підвищення вартості обладнання. При цьому деякі автомобілісти, які встановили ГБО на машини, не поспішають їх перереєструвати. Причина зрозуміла. За сертифікацію потрібно платити близько 3000 гривень та 700 гривень за новий техпаспорт.

Але встановлення ГБО, як і раніше, вигідне. Наразі середня вартість автогазу в Україні становить 21,72 грн за літр. На деяких станціях автогаз загалом продають за 19,60 гривень за літр. А бензин А-95 у середньому коштує 46,56 гривні за один літр. Дизельне паливо – у середньому 46,10 грн/літр.

Влітку 2023 року в Україні може суттєво подорожчати все автомобільне паливо. Це станеться, якщо з 1 липня 2023 року Кабмін, як очікується, поверне довоєнні податки на паливо (акциз повернуть до довоєнних значень, а ПДВ підвищать із 7% до 20%). Експерти вважають, що в цьому випадку бензин подорожчає на 10 грн за літр, дизельне паливо – на 7 гривень за літр, а автогаз – на 3 гривні за один літр. І різниця в ціні між ними стане ще більшою.

Кабмін вважає, що настав час вже повернути довоєнні податки, незважаючи на те, що триває агресія РФ .

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує продовжити пільгові податки на паливо до скасування військового стану.