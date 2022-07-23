Нетверезих водіїв можуть позбавити відповідальності до кінця війни

Депутати хочуть гамузом перенести розгляд судами справ про адміністративні правопорушення на після війни, інформує ZN.ua.

Нетверезих водіїв можуть позбавити відповідальності до кінця війни

Адміністративні стягнення під час дії воєнного стану можуть гамузом скасувати, відклавши розгляд судами відповідних справ на після війни. Це передбачено поправкою до законопроєкту №7404, яку підтримав комітет з питань правоохороної діяльності ВР до другого читання.

Пропонується встановити, що під час дії воєнного стану строки накладення адміністративного стягнення, встановлені статтею 38 Кодексу про адмінправопорушення, зупиняються до дня припинення або скасування воєнного стану.

Також передбачається можливість зупинення судового розгляду справ про адміністративні правопорушення. Та передбачити, що під час дії воєнного стану, якщо відсутня об’єктивна можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення у строки, встановлених законодавством,, строк розгляду справи зупиняється. Про зупинення строку розгляду справи про адміністративне правопорушення суд постановляє відповідну ухвалу.

Крім цього, може бути змінений порядок повідомлення про розгляд справи про адмінправопорушення під час воєнного стану.

Передбачається, що під час дії воєнного стану, якщо відсутня об’єктивна можливість забезпечити повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, у порядку, визначеному цим Кодексом, повідомлення таких осіб про дату, час і місце розгляду справи може здійснюватися телефоном, електронною поштою, факсимільним зв'язком, шляхом направлення телеграми чи текстового повідомлення з використанням мобільного зв’язку.

При цьому належним підтвердженням отримання особою повідомлення про дату, час і місце розгляду справи є розпис особи про отримання повідомлення, у тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повідомлення, будь-які інші дані, що підтверджують факт доставлення чи вручення особі повідомлення або ознайомлення особи з його змістом. Не зрозуміло, щоправда, яким чином можна буде знайти інші дані для підтвердження факту повідомлення про справу порушника.

Нагадаємо, адміністративні стягнення мають накладатися протягом 2 місяців після вчинення правопорушення.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, умисна або необережна, дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративні правопорушення - найпоширеніші види порушень.

За статистикою, один з найпоширеніших видів адміністративних правопорушень в Україні – це керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів.

Причому, ця статистика зберігається роками.

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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