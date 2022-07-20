У Мережі показали, яким буде оновлений Skoda Kamiq

Компанія Skoda готується випустити на ринок оновлений компактний кросовер Skoda Kamiq. Чеський дизайнер Гонц Лушовський створив рендерні зображення цієї новинки.

За основу для рендерних зображень Лушовський взяв шпигунські фотографії Kamiq, який нещодавно був помічений під час дорожніх тестів.

На думку незалежного дизайнера, оновлений Kamiq має отримати досить серйозні зміни, ось тільки чи будуть вони насправді – ще не відомо. Але, судячи з усього, цей кросовер може дійсно отримати новий помаранчевий колір кузова, оскільки у багатьох моделей Skoda вже є такий колір кузова.

Нагадаємо, прем'єра Kamiq відбулася у 2019 році. Це найменший кросовер у модельній лінійці Skoda. Технічно він схожий на хетчбек Scala (включаючи однакові сидіння водія та панель приладів). Оновлена версія має з'явитися вже незабаром. Можливо, це відбудеться наприкінці 2022 року чи на початку 2023 року.

В Україні зараз Skoda Kamiq у базовій комплектації коштує від 556 330 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 110 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Топова версія коштує 785 543 гривні.

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