Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд

Українські поліцейські часто постають у суді як свідки порушень ПДР, не обтяжуючи себе збиранням фото чи відео доказів правопорушення. Важко сказати, скільки водіїв постраждало через це. І виявилося, що постраждали абсолютно дарма, оскільки поліцейський не може бути свідком порушення ПДР.

Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд

На Хмельниччині у вересні 2021 року інспектор поліції оштрафував водія автомобіля Mercedes-Benz за те, що у темний час доби не освітлювався задній номерний знак. Водій не погодився з таким рішенням правоохоронця та оскаржив його у суді.

Суд першої інстанції штраф не скасував, зваживши на свідчення інспектора поліції. Справа зрештою потрапила до Сьомого апеляційного адміністративного суду, який скасував рішення суду першої інстанції.

Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд

Апеляційний суд нагадав, що відповідно до постанови Верховного Суду від 29.04.2020 р. у справі N 161/5372/17, при винесенні покарання за порушення ПДР судді не можуть покладатися на свідчення інспектора поліції, який виніс ухвалу про штраф. Потрібні інші докази. Оскільки в даному випадку поліція не надала фото чи відео доказів порушення правил дорожнього руху, то штраф є незаконним.

Нагадаємо, раніше суд скасував штраф у розмірі 677 000 гривень, який щодо власника Audi A4 на іноземних номерах склали митники.


Максимов Віталій, Тудей





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