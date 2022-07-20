Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає

Компанія Hyundai представила свій новий мінівен Hyundai Stargazer, який входитиме у бюджетний сегмент. У базовій комплектації він коштуватиме від 17 100 доларів.

Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає

У той час, як багато автовиробників припиняють випускати мінівени, вважаючи, що покупці тепер замість них воліють купувати кросовери, Hyundai йде своїм власним шляхом. Ця південнокорейська компанія розширює модельний ряд мінівенів, додавши до існуючих Staria і Custo новий Stargazer.

Довжина Hyundai Stargazer складає 4460 мм. Тобто він трохи менший, ніж Staria та Custo. Об'єм вантажного відсіку у варіанті з двома рядами сидінь становить 585 літрів, а у варіанті з трьома рядами сидінь – 200 літрів.

Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає

У салоні у водія є 4,2-дюймова цифрова панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. У салоні з трьома рядами є стіл із вбудованим підсклянником у спинці переднього пасажирського сидіння, а пасажири другого ряду мають доступ до двох USB-портів для заряджання гаджетів.

Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає

Під капотом знаходиться 1,5 л бензиновий двигун потужністю 115 к.с. і 145 Нм крутного моменту, який працює разом з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з варіатором.

Hyundai продаватиме Hyundai Stargaze у базовій комплектації приблизно за 17 100 доларів, а в топовій – за 20 500 доларів.

Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає

Раніше стало відомо, що Hyundai розробить бюджетний кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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