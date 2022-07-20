10 найбільш дешевих нових кросоверів в Україні під час війни

В Україні кросовери й під час війни з російськими окупантами залишаються лідерами з продажу серед нових автомобілів. Ось тільки ціни на них, як і на решту транспортних засобів, постійно збільшуються. Експерти порталу Auto.ria назвали 10 найдешевших нових кросоверів, які зараз можна купити у нашій країні.

10 найбільш дешевих нових кросоверів в Україні під час війни

Найдешевшим новим кросовером в Україні зараз, мабуть, є китайський JAC JS2. Він у комплектації Intelligent з 1,5 л двигуном потужністю 105 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач, коштує від 391 000 гривень.

Китайська компанія JAC продає на українському ринку ще два доступні паркетники - JAC JS3 і JAC S4. Вони коштують 513 000 та 559 000 гривень відповідно.

Компактний китайський передньопривідний кросовер FAW X40 можна купити від 469 900 гривень. Трохи дорожче у цьому сегменті коштує MG ZS – 485 394 гривень.

10 найбільш дешевих нових кросоверів в Україні під час війни

У ціновій категорії після 500 000 гривень вибір, звісно, більший. Наприклад, Renault Duster. Його можна купити за 528 400 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Крім того, до десятки найдоступніших нових кросоверів в Україні зараз входять Haval Jolion (570 000 грн), Nissan Juke (626 480 грн), Opel Mokka (667 000 грн) та MG HS (676 612 грн).

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вибрати хороший б/в кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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