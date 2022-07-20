10 найбільш дешевих нових кросоверів в Україні під час війни

В Україні кросовери й під час війни з російськими окупантами залишаються лідерами з продажу серед нових автомобілів. Ось тільки ціни на них, як і на решту транспортних засобів, постійно збільшуються. Експерти порталу Auto.ria назвали 10 найдешевших нових кросоверів, які зараз можна купити у нашій країні.

Найдешевшим новим кросовером в Україні зараз, мабуть, є китайський JAC JS2. Він у комплектації Intelligent з 1,5 л двигуном потужністю 105 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач, коштує від 391 000 гривень.

Китайська компанія JAC продає на українському ринку ще два доступні паркетники - JAC JS3 і JAC S4. Вони коштують 513 000 та 559 000 гривень відповідно.

Компактний китайський передньопривідний кросовер FAW X40 можна купити від 469 900 гривень. Трохи дорожче у цьому сегменті коштує MG ZS – 485 394 гривень.

У ціновій категорії після 500 000 гривень вибір, звісно, більший. Наприклад, Renault Duster. Його можна купити за 528 400 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Крім того, до десятки найдоступніших нових кросоверів в Україні зараз входять Haval Jolion (570 000 грн), Nissan Juke (626 480 грн), Opel Mokka (667 000 грн) та MG HS (676 612 грн).

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