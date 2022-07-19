Суд скасував штраф у 677 тис. грн власнику євробляхи в Україні

В Україні суд скасував штраф у розмірі 677 тисяч гривень, який щодо власника Audi A4 на іноземних номерах склали митники. Виявляється, іноземець обхитрив митників, які у свою чергу полінувалися перевірити надану інформацію.

Суд скасував штраф у 677 тис. грн власнику євробляхи в Україні

Ця історія почалася з того, що азербайджанець завіз в Україну на один рік автомобіль Audi A4 на іноземних номерах, надавши на кордоні паспорт громадянина Азербайджану. Тому йому не довелося сплачувати митні платежі.

Однак, цей іноземець при вивезенні автомобіля з України надав митникам документ із видом на постійне проживання в Україні.

Суд скасував штраф у 677 тис. грн власнику євробляхи в Україні

Митники дійшли висновку, що іноземець у такий спосіб хотів ухилитися від сплати митних платежів, і оштрафували його на 677 000 гривень (вартість автомобіля, збільшена втричі).

Справа потрапила до суду, який став на бік іноземця. Виявляється, у його діях немає наміру, а митники чомусь не провели пост-митний контроль, щоб з'ясувати достовірність інформації, яка міститься у митній декларації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд конфіскував автомобіль на іноземних номерах, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезення.


Максимов Віталій, Тудей





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