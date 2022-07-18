Українські АЗС почали продавати дизель Євро-3

У Запоріжжі мережа ZOG почала продавати дизельне паливо стандарту Євро-3. Про це повідомляє enkorr із посиланням на власника мережі Олега Сєровського.

Українські АЗС почали продавати дизель Євро-3

Вартість дизельного палива Євро-3 у мережі ZOG складає 47 гривень за один літр. Це на 7 гривень дешевше за ціну дизельного палива стандарту Євро-5.

Сєровський зазначив, що таке паливо не має великого попиту, оскільки для нього мало підходящих транспортних засобів. Крім того, водії з недовірою ставляться до такого палива.

Глава мережі ZOG підкреслив, що продажі дизельного палива стандарту Євро-3 мають тестовий характер. Після закінчення тестового періоду стане зрозуміло, чи є сенс взагалі у продажу такого палива.

Українські АЗС почали продавати дизель Євро-3

Нагадаємо, продавати паливо екологічних класів Євро-3 та Євро-4 в Україні дозволили лише на час дії воєнного стану. Його виготовлення та продаж допускається лише після проведення перевірки за сертифікатом відповідності модуль F1. Без такого сертифіката продавати таке пальне забороняється. Цей дизель призначений головним чином для ЗСУ та для аграріїв.

Кабмін, дозволивши продавати паливо екологічних класів Євро-3 та Євро-4, виходив із того, що це допоможе подолати паливну кризу.

Раніше ми розповіли скільки бензину можуть купити українці на середню зарплату.


Максимов Віталій, Тудей





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