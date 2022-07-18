Паливо в Україні - де скасували ліміти і скільки коштує заправити авто бензином, ДП та газом

Ситуація з паливом в Україні поступово стабілізується, ціни залишаються приблизно на одному рівні, а деякі АЗС поступово знімають ліміти.

Про це повідомляє «Апостроф».

Так, уже чотири мережі заправок Україною вирішили скасувати ліміти на продаж палива, які діяли через сильну паливну кризу в країні. Йдеться про UPG, KLO, WOG та Prime.

«З 15.07 випуск усіх видів пального зі скануванням нашої програми безлімітна. І в бак, і в каністру. Без сканування — 10 л в одне авто», — заявили в прес-службі UPG.

У свою чергу, в KLO заявили про те, що в додатку потрібно знайти найближчий АЗК з пальним у наявності, там — сканувати програму або картку.

Водночас на заправках радять заздалегідь перевіряти наявність палива на заправках за допомогою програми.

Зараз ситуація із цінами виглядає так:

За даними Аuto.ria, у Київській області ціни на пальне виглядають так:

В Одесі заправляють за такою ціною:

Ось так виглядає картина на Вінниччині:





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