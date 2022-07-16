Ціна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тиждень

15 липня ціна заводського бензину в гурті знизилася нижче за психологічну позначку в 45 грн, що нижче за ціну минулої п'ятниці на 1-2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr .

Нафтопродукти в гурті продовжують знижуватися в ціні вже котрий тиждень поспіль. І в п'ятницю, 15 липня бензин можна було придбати в межах 44-47 грн/л, що нижче за ціну минулої п'ятниці на 1-2 грн/л.

У середньому по країні бензини в гурті можна було придбати за 46 грн/л, що на 2 грн/л нижче за ціну минулої п'ятниці. На ринку також присутній бензин виробництва міні-НПЗ, його можна було придбати цього тижня за 37 грн/л, що на 20% дешевше за заводське паливо.

При цьому низка трейдерів розповіла, що на ринку відчувається брак високооктану з південного напрямку постачання, а західний ресурс А-95 надходить до їх регіонів постійно і ритмічно.

Дизельне пальне, своєю чергою, в середньому за тиждень втратило 1,75 грн/л та торгувалося в гурті на рівні 47,25 грн/л. Пропозиції дизельного пального 15 липня знаходяться в межах діапазону 42-51 грн/л, що також нижче від цін 8 липня на 1-2 грн/л.

Дизель виробництва «мініків» цього тижня пропонувався в ринок за ціною 40 грн/л, що на 18% дешевше за заводське ДП. За інформацією Консалтингової групи "А-95", наступного тижня ресурс дизельного пального виробництва міні-НПЗ стартуватиме із цінника 39 грн/л.

Вже вкотре найнижчі ціни на дизель зафіксовані в південному регіоні. Тут торгівля велася в межах 42-45 грн/л, і з минулої п'ятниці ціна втратила 2-3 грн/л.

Західний регіон посідає друге місце у ціновому змаганні. Тут ДП можна було придбати в діапазоні 43-48 грн/л, що також нижче за ціни минулого понеділка на 2-3 грн/л. У доступі були як автонорми, так і вагонні партії. Ціна на залізничні пропозиції була на рівні 53-54 тис. грн/т.

Дещо дорожче можна було придбати дизельне паливо у північних та центральних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 45-50 грн/л, а падіння протягом тижня становило 1-2 грн/л. Стабільніше дорожче дизельне паливо - у східних областях країни, його можна купити за 48-51 грн/л, втім, це також свідчить про зниження цін на 1-2 грн/л.

«На півдні вже подекуди проскакують пропозиції ДП нижче 42 грн/л. Швидше за все, наступного тижня ми побачимо такі ж цінники й у себе в області», — каже один із опитаних трейдерів, який працює у центральному регіоні країни.

За даними Консалтингової групи "А-95", темпи постачання на початку липня на 40% перевищують динаміку постачань у червні. Так, за першу декаду липня в Україну імпортовано на 50 тис. т більше за дизель порівняно з таким же періодом у червні. Це свідчить про те, що ринок ДП у липні може бути більшим за обсягом, ніж у попередньому місяці.