Літак розбився в росії, врятувати нікого не вдалося: з'явилися кадри з місця та подробиці

У росії сталася п'ята авіакатастрофа за місяць, люди на борту літака загинули.

Про це повідомляють російські новинні Telegram-канали.

За даними МНС рф, близько 22:30 у п'ятницю, 15 липня, надійшла інформація, що в Новокубанському районі Краснодарського краю, в районі станиці Прочноокопської, внаслідок зіткнення з ЛЕП під час посадки сталося падіння літака Ан-2.

За попередньою версією, сталася помилка пілотування. На місці падіння літака загоряння не було. Руйнування будівель на місці падіння немає.

Обидві людини, що перебували на борту, загинули. Порушено кримінальну справу.

Зазначимо, що це вже п'ята авіакатастрофа у росії протягом місяця. 17 червня у Білгородській області розбився штурмовик Су-25. Літак зачепив лінії електропередачі та впав на землю. 21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області.

Також дві НП сталися в Якутії: 21 червня там зник літак Ан-2, а наступного дня "зник з радарів" Ан-30.