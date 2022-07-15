Honda представила Honda CR-V шостого покоління

Компанія Honda офіційно презентувала Honda CR-V нового покоління. Це вже шосте покоління популярного японського кросовера.

Honda CR-V шостого покоління отримав новий дизайн, збільшені розміри та велику кількість сучасних технологій. Так, цей кросовер на 69 мм довший, ніж його попередник і на 10 мм ширший. Крім того, у нього на 10 мм збільшилась колісна база.

Слід зазначити, що салон цього нового кросовера дуже схожий на салон Honda Civic одинадцятого покоління. Вже в базовій комплектації є 7-дюймова цифрова панель приладів. А як опція доступний 7,0 дюймовий або 9,0 дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

У лінійку двигунів входять модернізовані чотирициліндровий 1,5 л бензиновий турбомотор (190 к.с.) та 2,0 л гібридний силовий агрегат (204 к.с.). Для деяких країн також запропонують версію з дизельним мотором. Honda очікує, що половина продажів нового Honda CR-V припаде на гібридні версії.

Honda почне продавати новий Honda CR-V, з чуток, до кінця 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше японська компанія Honda показала свій новий найдешевший кросовер.