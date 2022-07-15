Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM

Українські поліцейські продовжують виявляти водіїв, які перевищують дозволену швидкість, за допомогою радарів TruCAM, хоча для цього вже є камери автофіксації. Ці пристрої часто критикують, причому цілком заслужено. Сьогодні ми розповімо, що потрібно перевірити водію, якщо його хочуть оштрафувати на підставі даних радару TruCAM.

Перш за все огляньте TruCAM і переконайтеся, що він має пломбу. Якщо пломба є, переконайтеся, що вона не пошкоджена.

Якщо пломби немає, поліцейський не має права використовувати такий прилад. Також не можна використовувати його, якщо пломба пошкоджена. Є відповідний наказ Мінекономрозвитку №193, який у 2016 році зареєструвало Міністерство юстиції.

Якщо поліцейський таки оштрафує водія на підставі даних радара TruCAM, у якого немає пломби або вона пошкоджена, то суд такий штраф скасує. Для цього водієві потрібно сфотографувати прилад і зробити акцент на місці, де має бути пломба. Надалі це фото стане в нагоді в суді.

Крім того, зверніть увагу, коли востаннє радар TruCAM проходив сертифікацію. Відповідно до законодавства, сертифікацію такі пристрої мають проходити не рідше ніж раз на 6 місяців. Якщо з моменту сертифікації приладу пройшло більше 6 місяців, його не можна використовувати.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, чому суд скасував штраф, виписаний на підставі даних TruCAM.