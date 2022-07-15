Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM

Українські поліцейські продовжують виявляти водіїв, які перевищують дозволену швидкість, за допомогою радарів TruCAM, хоча для цього вже є камери автофіксації. Ці пристрої часто критикують, причому цілком заслужено. Сьогодні ми розповімо, що потрібно перевірити водію, якщо його хочуть оштрафувати на підставі даних радару TruCAM.

Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM

Перш за все огляньте TruCAM і переконайтеся, що він має пломбу. Якщо пломба є, переконайтеся, що вона не пошкоджена.

Якщо пломби немає, поліцейський не має права використовувати такий прилад. Також не можна використовувати його, якщо пломба пошкоджена. Є відповідний наказ Мінекономрозвитку №193, який у 2016 році зареєструвало Міністерство юстиції.

Якщо поліцейський таки оштрафує водія на підставі даних радара TruCAM, у якого немає пломби або вона пошкоджена, то суд такий штраф скасує. Для цього водієві потрібно сфотографувати прилад і зробити акцент на місці, де має бути пломба. Надалі це фото стане в нагоді в суді.

Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM

Крім того, зверніть увагу, коли востаннє радар TruCAM проходив сертифікацію. Відповідно до законодавства, сертифікацію такі пристрої мають проходити не рідше ніж раз на 6 місяців. Якщо з моменту сертифікації приладу пройшло більше 6 місяців, його не можна використовувати.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, чому суд скасував штраф, виписаний на підставі даних TruCAM.


Максимов Віталій, Тудей





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