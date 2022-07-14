АМКУ може розпочати розслідування скарг на завищені цін АЗС

Антимонопольний комітет може почати з'ясовувати, чи мали місце зловживання з боку мереж АЗС при визначенні цін на бензин і ДП. Таку заяву зробила очільниця цього відомства Ольга Піщанська.

Вона наголосила, що АМКУ отримав від українців чимало скарг на неправомірно завищені, на думку заявників, ціни на АЗС. Тому не виключено, що за деякий час цей Комітет почне розбиратися зі скаргами на роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо.

Піщанська наголосила, що якщо під час розслідувань АМКУ виявить ознаки того, що та чи інша мережа АЗС у неконкурентний спосіб скористалася складною ситуацією та продавала паливо за необґрунтовано завищеними цінами, то до неї вживуть заходів, передбачених чинним українським законодавством.

Остаточно ще не вирішено, чи буде АМКУ проводити відповідне розслідування. Ця можливість поки що лише розглядається.

Нагадаємо, у травні Кабмін скасував державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо, яке тривало один рік. Натомість великі мережі АЗС взяли на себе зобов'язання не продавати бензин дорожче, ніж 52 грн за літр, а дизельне паливо – не дорожче за 58 грн за літр.

Раніше активісти звинуватили олігархів у спробі загострити паливну кризу.