В Україні може з'явитися новий бюджетний кросовер Geely

Компанія Geely почала продавати у Китаї новий компактний кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition, який коштує 15 000 доларів. Оскільки Geely є і на українському ринку, то не виключено, що Binyue Cool через деякий час з'явиться в Україні.

Geely Binyue Cool відноситься до сегмента компактних кросоверів. Його довжина складає 4380 мм, ширина – 1800 мм, висота – 1609 мм, а колісна база – 2600 мм. Чемпіонська версія має сучасний спортивний дизайн з великою чорною радіаторною решіткою, пластиковим обвісом по всьому кузову і з 18-дюймовими дисками з алюмінієвого сплаву з вбудованими червоними спортивними супортами.

Також привертають увагу червоні вставки на кузові, панорамний люк на даху та великий спойлер на даху. До речі, цей великий спойлер, а також чотири вихлопні патрубки підкреслюють спортивний характер цього автомобіля.

Інтер'єр виконаний у двоколірній кольоровій гамі із зеленим хромованим оздобленням на панелі приладів. Є 10,25-дюймова повнофункціональна РК-панель приладів та 12,3-дюймовий центральний екран управління. На центральній консолі є бездротова зарядка для мобільних телефонів з максимальною потужністю зарядки 15 Вт.

Крім того, цей кросовер отримав сидіння водія з електронним регулюванням (сидіння зроблені зі штучної шкіри), систему навігації GPS , Bluetooth, оновлення OTA, розпізнавання голосу та дистанційне керування, інтелектуальний круїз-контроль, систему автономного паркування та інше.

Під капотом знаходиться чотирициліндровий двигун Geely 1.5TD потужністю 181 к.с. і 290 Нм крутного моменту, який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач DCT.

Geely повідомила, що Geely Binyue Cool Champion Edition коштує 15 000 доларів. Від стандартної версії він, як бачимо, відрізняється деякими зовнішніми змінами та доробками в салоні.

Geely є на українському ринку, тому Geely Binyue Cool може з'явитися і в Україні. В Україні зараз продають кросовер Geely ATLAS PRO.

Geely ATLAS PRO у стандартній комплектації Comfort коштує 847 300 гривень. Він оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – передній. Розгін до 100 км/год займає 10,5 секунди. Витрата палива у комбінованому циклі – 7,4 л на 100 км шляху.

Нагадаємо, раніше у Китаї представили електрокар Geely Panda Mini за 7800 доларів.