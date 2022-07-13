Подорожчання проїзду у містах України: скільки коштує поїздка у автобусі та тролейбусі

У липні зросла вартість проїзду у кількох містах України. Підвищення тарифів пов'язане із подорожчанням палива.

Стало відомо, в яких містах у липні подорожчав проїзд: як змінилися тарифи

З 1 липня зросла вартість проїзду у тролейбусах та автобусах Хмельницького. При цьому тарифи у місті залишаються одними із найдешевших в Україні. Так, у тролейбусах міста можна проїхати за 7 грн, а в автобусах та маршрутках – вже за 12 грн, замість 8 грн.

Зокрема, з 2 липня вартість проїзду у маршрутках Одеси зросла з 10 до 15 гривень за поїздку. При цьому вартість проїзду у міському електротранспорті (трамваї, тролейбусі) для одеситів не змінилася та залишилася на рівні 8 грн за поїздку. Проїзним можна їздити за 7 грн.

З 13 липня підскочила вартість проїзду у міському транспорті для мешканців Дніпра. Тепер проїзд містом коштує від 10 до 18 грн, залежно від маршрутів.

Стало відомо, в яких містах у липні подорожчав проїзд: як змінилися тарифи
Так, проїзд на автобусних маршрутах №9, №77, №90, №92 та №141 подорожчав до 18 гривень. На маршрут № 56 проїзд залишився по 10 гривень; на маршрутах №15, 44, 85 підвищився до 12 гривень; на маршрутах №25 та №108 — до 13 гривень.

У Луцьку також попередили місцевих мешканців про майбутнє подорожчання. Однак точну дату не назвали. Передбачається, що проїзд містом подорожчає до 12-15 гривень. При цьому заміські маршрутки вже підняли вартість проїзду. Так, дістатися з Кульчина до Луцька коштує замість 14 грн – 25 грн.

Раніше повідомлялося, у яких країнах Європи діє безкоштовний проїзд для українських біженців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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