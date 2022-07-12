Ввезення євроблях в Україну знизилося в 10 разів

Після скасування безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах ввезення євроблях в Україну знизилося у 10 разів. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, з 1 липня та станом на 10 липня 2022 року в Україну ввезли та розмитнили 4 600 б/в автомобілів. До державного бюджету перерахували загалом 464 млн гривень. Таким чином, за розмитнення одного автомобіля українці заплатили в середньому майже 100 тисяч гривень.

Експерти вважають, що більшість з цих 4 600 б/в автомобілів розмитнили вимушено. Їх, мабуть, задекларували ще до 1 липня, але не встигли завезти. Тому власникам довелося їх розмитнювати.

Тим часом, є кілька варіантів, як вчинити з євробляхою, яку не встиг безкоштовно розмитнити. Наприклад, можна продати її, не ввозячи до України. Можна оформити реекспорт або здати на склад митниці або тимчасовий склад, щоб накопичити гроші для розмитнення за повною вартістю.

Експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують, що темпи ввезення в Україну автомобілів на іноземних номерах будуть і надалі падати. Очікується, що в серпні оформлять всього близько 5 000 б/в автомобілів.

Нагадаємо, що раніше деякі народні депутати запропонували безкоштовно розмитнити євробляхи, задекларовані до 1 липня.