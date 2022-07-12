Китайці показали новий SUV, який може з'явитися в Україні

Китайська компанія Haval офіційно представила свій новий компактний позашляховик Haval Cool Dog. Оскільки Haval продає свої позашляховики і на українському ринку, ця новинка може з'явитися в Україні.

Китайці показали новий SUV, який може з'явитися в Україні

Haval Cool Dog побудований в такому ж стилі, як Haval Big Dog, але в нього помітно менші розміри. Зокрема, довжина Cool Dog становить 4520 мм, ширина – 1875 мм, висота – 1745 мм, а колісна база – 2710 мм.

Спереду круглі світлодіодні фари поміщені у квадратну решітку радіатора. Це надає автомобілю у поєднанні з незабарвленими бамперами та алюмінієвими захисними пластинами агресивного вигляду.

Китайці показали новий SUV, який може з'явитися в Україні

Приладова панель у Cool Dog не така вичурна, як у Big Dog. Тим не менш, цей компактний позашляховик отримав досить велику кількість сучасних технологій, у тому числі цифрову панель приладів і великий сенсорний дисплей.

Цей автомобіль оснащується чотирициліндровим 1,5 л бензиновим двигуном з турбонаддувом потужністю 184 к.с. і 275 Нм крутного моменту, який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач DCT.

Китайці показали новий SUV, який може з'явитися в Україні

Продаж Haval Cool Dog розпочнеться у третьому кварталі 2022 року. Він коштуватиме від 17 864 доларів.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 найкращих б/в рамних позашляховиків.


Максимов Віталій, Тудей





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