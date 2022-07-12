Дизельне паливо в Україні може подешевшати на 4-5 грн – експерт

В Україні вартість дизельного палива може подешевшати на 4-5 гривень за літр. Такий прогноз зробив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, у нашій країні склалися всі передумови для того, щоби АЗС знизили вартість дизельного палива. Цей вид автомобільного палива може подешевшати (відразу чи поступово) на 4-5 гривень за літр.

З чим це пов'язано? Куюн зазначив, що оператори паливного ринку привезли до України значні обсяги ДП. Тепер їм потрібно швидше повернути гроші, а в ситуації, що склалася, це можливо, якщо трохи знизити ціни.

Втім, експерт нагадав, що зараз, під час воєнного стану, важко робити довгострокові цінові прогнози. Ситуація може кардинально змінитися буквально за один день. На вартість бензину і дизельного палива впливає багато різних чинників.

Нагадаємо, у травні в Україні скасували державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо. Натомість великі оператори роздрібного ринку пообіцяли, що бензин не коштуватиме дорожче за 52 грн за літр, а ДП – 58 грн за літр.

Раніше провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський заявив, що у серпні вартість бензину на українських АЗС може знизитися на 10%.