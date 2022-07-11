Морські піхотинці показали британські броньовики Mastiff у дії

Британці передають Україні 80 таких броньованих машин

Морські піхотинці показали британські броньовики Mastiff у дії
Бронемашина Mastiff
© Скриншот из видео

Українські морські піхотинці показали британські броньовики Mastiff у дії. Відео опублікували на Facebook-сторінці Військово-Морських Сил України.

«Робота морської піхоти у поєднанні з британським Mastiff», - підписали відео ВМС ЗС України.

Британська спецмашина Mastiff здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовано для розвідки на місці бою та інших цілей.


Артем Руденко, ZN.ua





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