Українські морські піхотинці показали британські броньовики Mastiff у дії. Відео опублікували на Facebook-сторінці Військово-Морських Сил України.

«Робота морської піхоти у поєднанні з британським Mastiff», - підписали відео ВМС ЗС України.

Британська спецмашина Mastiff здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовано для розвідки на місці бою та інших цілей.